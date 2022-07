Strafverfahren gegen 28-Jährigen : Nach Unfällen rücksichtslose Flucht

EMMERICH Die Polizei ermittelt gegen einen 28 Jahre alten Emmericher wegen Fahrerflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Mann hatte zwei Unfälle verursacht und um ein Haar eine Fahrradfahrerin gerammt.

(RP) Der Vorfall spielte sich am Samstagnachmittag ab. Dem Bericht der Polizei zufolge war der Autofahrer mit seinem schwarzen Audi auf der Straße Pesthof unterwegs, bog nach links in die Baustraße ab und beschädigte dabei einen dort abgestellten Hyundai. Anschließend setzte er seinen Wagen zurück und fuhr dabei gegen den Mast eines Verkehrszeichens und in eine Hecke. Auch hier kümmerte er sich nicht um den entstandenen Schaden, sondern setzte seine Fahrt fort. Dabei fuhr er extrem schnell rückwärts in Richtung Wallstraße. Eine 71-jährige Frau aus Emmerich, die dem rückwärtsfahrenden Audi mit ihrem Fahrrad entgegen kam, konnte sich nur durch ein geistesgegenwärtiges Ausweichen in Sicherheit bringen. Nach diesen beiden Verkehrsunfällen und der Gefährdung der Radfahrerin setzte der 28-Jährige seine Fahrt in Richtung Bahnhof fort. Der abgestellte Audi mit den entsprechenden Schäden wurde dort im Rahmen der Fahndung von den Beamten der Polizei gefunden. Gegen den Fahrer wurden Strafverfahren eingeleitet.