Von Pkw auf der Reeser Straße erfasst : 26-jährige Fußgängerin schwer verletzt

Vrasselt Ein Autofahrer hat am Dienstagabend mit seinem Pkw auf der L7 eine Fußgängerin erfasst, die gerade die Straße überqueren wollte. Lebensgefahr besteht für die junge Frau nicht.

(bal) Bei einem Unfall auf der L7 (Reeser Straße) bei Vrasselt ist am Dienstagabend eine 26 Jahre Fußgängerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte die Emmericherin gegen 17.30 Uhr in Höhe der Jahnstraße an einer Bushaltestelle die Straße überqueren, als sie vom Mercedes eines 61 Jahre alten Reesers erfasst wurde, der aus Richtung Emmerich kam. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestehe nach Angaben der Polizei jedoch nicht. Während der Versorgung der Verletzten und der Unfallaufnahme war die L7 für gut 45 Minuten komplett gesperrt.