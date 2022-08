Fest in der St. Johannes-Kirche : Jubiläumskonzert für die Dornicker-Orgel

Im vergangenen Jahr wurde die Orgel aufwändig gereinigt und ausgebessert. Im Bild ist Organist Friedhelm Furtmann. Foto: Markus van Offern (mvo)

DORNICK 25 Jahre Dornicker Orgel: Am kommenden Sonntag um 17 Uhr wird das Jubiläum mit einem Festkonzert in der St. Johannes-Kirche gefeiert.

1997 – vor 25 Jahren - hat die St. Johannes-Kirche ihre neue Orgel bekommen. Durch das Engagement vieler Gemeindemitglieder, aber auch des damals in Dornick „stationierten“ Militärpfarrers Michael Feldmann, war es gelungen, dass diese kleine Dorfkirche ein solch eindrucksvolles Instrument bekam.

Der Geburtstag soll gebührend gestaltet werden. Am kommenden Sonntag, 28. August, um 17 Uhr, wird das Jubiläum in der Dornicker Kirche mit einem besonderen Festkonzert gefeiert, wozu Gemeindemitglieder und Musikinteressierte herzlich eingeladen sind.

Info Zimbelstern sorgt für besonderen Klang Besonderheit Die Dornicker Orgel verfügt über eine Besonderheit, einen Zimbelstern. Das Spielwerk des Effektregisters besteht aus einer kleinen Anzahl von Glöckchen, die Inbetriebnahme des Zimbelsterns – beispielsweise bei Weihnachts- und Osterliedern - erfolgt vom Spieltisch der Orgel aus. Wird das Register aktiviert, erklingen die Zimbeln, während nach außen sichtbar der Stern rotiert.

Stefan Burs, Kantor der St. Christophorus-Gemeinde, spielt auf der 25-jährigen Orgel eine beeindruckende Auswahl an klassischen Werken: Ballo de Granduca von Jan P. Sweelinck, „Vater unser im Himmelreich“ von Georg Böhm und Battaglia von Johann C. Kerll. Außerdem dürfen sich die Zuhörer freuen auf Menuet Priere a Notre Dame aus der Suite Gotique von Léon Boëllmann, Scherzo-Toccatina von Gordon B. Nevin und Toccata und Fuge in d-moll von Johann Sebastian Bach.

Die Dornicker Orgel wurde von der Orgelbaufirma Stockmann aus Werl gebaut und verfügt insgesamt über 15 Register. Die Schauseite des Mittelteils entstammt einer Barockorgel, der Rest des Gehäuses wurde diesem Stil nachempfunden.

Im Frühjahr des letzten Jahres wurde die Orgel aufwändig renoviert und gereinigt. Knapp 900 Pfeifen aus Kiefernholz oder einer Zinn-Blei-Legierung sind darin verbaut – und jede einzelne musste gesäubert werden. Rund sechs Wochen dauerten die Arbeiten. Die Mitarbeiter der Firma Gebrüder Stockmann zerlegten zunächst das Instrument in alle Einzelteile, um an die Mechanik der Orgel – die oben im Turm steht – heranzukommen. 876 Pfeifen wurden ausgebaut – die kleinste misst gerade einmal sechs Millimeter, die größte ist stattliche drei Meter hoch. Eine Orgel zu reinigen ist alle paar Jahre nötig, aber in Dornick hatte die hohe Luftfeuchtigkeit in der Kirche für Schimmelbefall an den Holzteilen und den Pfeifen aus Kiefer gesorgt. Je nach Material wurden sie mit Tüchern und Pinsel gesäubert, ausgebürstet, mit Druckluft ausgeblasen, damit Dreck und Schimmel sich lösten. Metallpfeifen wurden bei Bedarf ausgebeult und gerichtet. Gegen den Schimmelbefall mussten die Innenwände des Orgelgehäuses und die Holzpfeifen mit Alkohol behandelt werden.

Durch den Einbau neuer Fenster sind die Luftverhältnise im Gotteshaus inzwischen besser geworden. Außerdem wurde eine automatische Lüftung eingebaut, die bei zu hoher Feuchtigkeit automatisch die Fenster öffnet.

Friedhelm Furtmann, der die Orgel in den Gottesdiensten spielt, begleitete die Renovierung mit der Kamera. Er war täglich vor Ort, machte Fotos und unterhielt sich mit den Handwerkern. „Ich konnte durch die regelmäßigen Besuche viel technisches Detailwissen dazulernen und mir so in manchen Situationen als nebenamtlicher Organist in Dornick bei Störungen selbst helfen“, so Furtmann.

Auf drei Ausstellungswänden, die mit Fotos und Erklärtexten bestückt waren, konnten die Dornicker sich über den Verlauf der Reinigungsarbeiten informieren und so manches versteckte Detail auf den Fotos entdecken. Diese Fotos hat Friedhelm Furtmann jetzt zu einem Album zusammengestellt, das während des Festkonzertes zur Ansicht ausliegt.