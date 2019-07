Prozess : Gerichtsurteil: 24-Jähriger bleibt in Klinik

Emmerich/Kleve Vor gut einem halben Jahr hatte der Emmericher mehrere Fußgänger und Polizisten angegriffen und verletzt. Gestern musste er sich vor dem Landgericht Kleve verantworten und sprach von Stimmen, die auf ihn „einprasseln“.

Am Morgen des 11. Dezembers griff der Beschuldigte wahllos Passanten in der Fußgängerzone an. Er habe ihn in den linken Oberschenkel getreten, so dass er eine Woche Schmerzen hatte, erzählte ein 18-jähriger Zeuge vor Gericht. Bei ihr habe er das Knie in den Oberschenkel gerammt, sie angespuckt und gegen die Schulter getreten, so dass sie hinfiel, berichtete eine 40-jährige Frau. Eine 31-Jährige wurde von dem Angeklagten angepöbelt, beleidigt und bespuckt. Als vier Polizisten ihn in seiner Wohnung abholen wollten, wurden sie so massiv von dem Angeklagten getreten, geschlagen und mit Kopfnüssen traktiert, dass sich alle verletzten – zwei von ihnen waren drei und 14 Tage dienstunfähig wegen Verletzungen an Knie und Schulter. Der Einsatz von Schlagstock und Pfefferspray blieb wirkungslos, der Angeklagte zeigte keinerlei Schmerzempfinden. Die Polizisten sagten aus, dass er erklärt habe: „Der Reptiliengott hat mir befohlen, das zu tun.“ Nach der Tat wurde er in der Psychiatrie eingewiesen. Vor der Tat konsumierte er Cannabis und Amphetamine.