Veranstaltungen Aus „Wiesenkultur“ wird „Rees Live“

Nach einem Tag Pause zieht dann „Rees Live“für den Tanz in den Mai ins Festzelt am Westring um. Aus gutem Grund: „Im vergangenen Jahr platze das Bürgerhaus aus allen Nähten. Es war für eine solche Veranstaltung einfach zu klein“, sagt Silke Werder. Mit dem Zelt am Westring möchte die Bürgerhauspächterin nun an legendäre Feten anknüpfen, wie sie lange Jahre in Androp auf dem Hof Beenen stattfanden. Durch Corona war eine Lücke entstanden, die jetzt wieder geschlossen wird. Für Stimmung sorgen die DJs Marv U, Steve Pee und das Bromance Disco Team. Zudem arbeitet Silke Werder mit Taxi Tönnissen zusammen. „Niemand muss Sorge haben, dass er nicht nach Haue kommt“, verspricht die Bürgerhauspächterin.