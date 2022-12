Kultur Picasso-Ausstellung kommt ins PAN

Im kommenden Jahr feiert das Museum an der Agnetenstraße, das in der ehemaligen Schokoladenfabrik Lohmann untergebracht ist, sein 20-jähriges Bestehen. Und wie in den Jahren zuvor, hat PAN-Kuratorin Christiane van Haaren wieder einen schönen Kalender zusammengestellt. Auch diesmal sind dort wieder Künstler vertreten, deren Werke sich in dem Fundus der Müllerschen Sammlung befinden. Van Haaren hatte sich an Künstler gewandt und sie um Zusendung von Plakaten gebeten, die für den Kalender Verwendung finden sollten. „Da in diesem Jahr lange Zeit unklar war, wie es mit dem PAN weitergehen sollte, war die Zusammenstellung des Kalenders diesmal eine zeitliche Herausforderung“, sagt van Haaren. Mit dem Ergebnis kann sie aber dennoch mehr als zufrieden sein.