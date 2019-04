20.000 Wahlberechtigte in Emmerich : Die Europawahl im Blick

Info

Schriftlich beantragen Unionsbürger aus anderen Mitgliedstaaten, die in Emmerich wohnen, haben die Möglichkeit, entweder in ihrem Herkunfts-Mitgliedstaat oder in Deutschland an der Europawahl teilzunehmen. Wer in Emmerich wählen möchte, muss schriftlich beantragen, in das Wählerverzeichnis der Stadt Emmerich eingetragen zu werden. Wer in das Wählerverzeichnis der Stadt Emmerich eingetragen wird und bis zur nächsten Europawahl in Emmerich wohnt, erhält in Zukunft automatisch die Wahlbenachrichtigung für die künftigen Europawahlen.