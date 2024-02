Bündnis gegen Rechtsradikalismus und AfD Damit hatte niemand gerechnet - 2000 Menschen bei Demonstration in Emmerich

Info

Termin Das Bündnis „Emmerich.Demokratisch.Vielseitig.“ veranstaltet am Dienstag, 9. April, einen Politischen Abend im PAN (19 bis 21 Uhr).

Gast Gast wird sein Prof. Dr. Klaus-Peter Hufer. Er lehrt Erwachsenenbildung an der Universität Duisburg-Essen, ist Fachbereichsleiter für Geistes- und Sozialwissenschaften an der Kreisvolkshochschule Viersen und ist Verfasser zahlreicher Schriften zur politischen Erwachsenenbildung. So etwa „Argumente am Stammtisch - Erfolgreich gegen Parolen, Palaver und Populismus“.