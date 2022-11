Knapp 20 Millionen für Gesamtschule in Emmerich Darum kostet eine neue Schule so viel Geld

Christiane Feldmann dankte in ihren Worten dem Planer-Team rund um das Büros Hausmann Architekten aus Aachen und Fuhrmann + Keuthen aus Kleve, den Mitarbeitenden der Stadtverwaltung und den Mitgliedern des Emmericher Stadtrates für die gute Zusammenarbeit. „Ich kenne in Nordrhein-Westfalen keine vergleichbare Stadt, die derart in die Bildung investiert, wie Emmerich am Rhein. Das spiegelt sich auch in diesem modernen Gebäude wieder, das uns für unseren pädagogischen Ansatz optimale Bedingungen bietet“, so Feldmann in ihrer Ansprache.