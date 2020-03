Emmerich : Corona: 21 Menschen in Quarantäne

Bürgermeister Peter Hinze sprach am Mittwoch per Videoschaltung mit der Presse. Foto: Stadt Emmerich/Markus van Offern

Emmerich Bürgermeister Peter Hinze lobt die Bevölkerung, die sich an die Kontakt-Verbote hält.

Die Verbote würden weitestgehend befolgt, so die Verwaltung am Mittwoch bei einer Pressekonferenz per Videoschaltung. Man habe am Eltenberg zunächst einige Niederländer wegschicken müssen, die von den Verboten noch nichts wussten. Aber ansonsten blieb es weitestgehend ruhig. Die Stadt prüft derzeit, ob sie zwei Bußgelder verhängt.