Kreuzung in Heeren-Herken : 20-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Kreuzung in Heeren-Herken

Der schwer verletzte junge Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Haldern Bei einem Unfall am Sonntagabend in Heeren-Herken ist ein 20 Jahre alter Autofahrer aus Rees schwer verletzt worden. Er war mit dem Fahrzeug einer 44-Jährigen kollidiert.

(RP) Schwer verletzt musste am Sonntagabend ein 20-Jähriger aus Rees mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden, nachdem er mit seinem Ford verunglückt war. Der junge Reeser war nach Angaben der Polizei gegen 20.30 Uhr auf dem Heerener Weg unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache im Kreuzungsbereich der Halderner Straße mit dem Ford einer 44-Jährigen aus Rees zusammenstieß, die die Halderner Straße aus Haldern kommend in Richtung B