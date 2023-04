100. Geburtstag Lore Beenen: 18 Strohpuppen zum 100. Geburtstag

Damals kam sie als siebtes Kind der Eheleute Johannes und Elisabeth Reemann zur Welt. Sie besuchte die Schule in Bienen, dann in Rees, und traf nach dem Zweiten Weltkrieg beim Schützenfest in Grietherbusch ihren späteren Mann, Peter Beenen. Weihnachten 1947 wurde Verlobung gefeiert, es folgte die Hochzeit am 1. Juni 1948.