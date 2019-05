Isselburg : Sozius verletzt sich bei Unfall in Isselburg

Isselburg Die Pressestelle der Polizei in Borken meldete am Montag einen Unfall aus Isselburg, an dem mehrere junge Leute beteiligt waren.

Am Sonntag bog eine 25-jährige Autofahrerin aus Isselburg gegen 21.25 Uhr von der Melanchtonstraße in den Kreuzungsbereich mit der Nering-Bögel-Straße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Leichtkraftrad, das durch einen 17-jährigen Isselburger gefahren wurde. Dieser hatte die Nering-Bögel-Straße befahren, kam für die 25-Jährige von rechts und hatte grundsätzlich Vorfahrt.

Der 16-jährige Sozius des 17-Jährigen stürzte infolge des Zusammenstoßes auf die Fahrbahn. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend ins Krankenhaus. Dort wurde er zunächst zur Beobachtung stationär aufgenommen. Der 17-Jährige und die Autofahrerin überstanden den Unfall ohne Verletzungen.

Insgesamt entstand durch den Verkehrsunfall ein Sachschaden von rund 7.000 Euro, teilte die Polizei mit.

