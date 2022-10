Im Kreisverkehr : Autofahrer erfasst Radler und brüllt ihn an

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Foto: dpa/Friso Gentsch

Rees Am Sonntag kam es in Rees zu einer Unfallflucht, bei der ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Anstatt zu helfen, schrie der beteiligte Autofahrer den 16-Jährigen an, den er mit seinem Pkw erfasst hatte und fuhr davon.

