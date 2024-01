Karneval 2024 So bunt war der Prinzenempfang an Bord

Dominik Kilch wird der 14. Januar 2024 wohl ewig im Gedächtnis bleiben. Nicht nur, dass der Geck-Präsident an diesem Tag 1500 Narren und Tollitäten von Köln bis in die Niederlande an Bord der MS Rhein Energie begrüßen konnte, auch sollte der Emmericher Ober-Jeck an diesem Tag Vater werden. Kein Wunder also, dass Kilch mit einem lachenden und weinenden Auge das Narren-Schiff schon eilig Richtung Krankenhaus wieder verlassen musste, bevor es am Vormittag Richtung Niederlande abgelegt hatte.