Kunstaktion in St. Martini Kunst in der Kirche – das passt

Gut 50 Gäste wohnten dem Auftritt bei, der großen Anklang fand. Wie auch die Installation selbst, die seit Anfang Juli zahlreiche Gäste in die Kirche am Rhein lockte. Die positive Resonanz überraschte selbst Sven Nowak von der Bonner „Kunstnavigation“, die den Künstler an die Seelsorgeeinheit vermittelt hatte. „Wir haben gut 1500 Besucher gezählt, viele davon sind von außerhalb gekommen, was wir anhand des Gästebuches erkennen können. Das ist ein dicker Wälzer, der bis auf die letzte Seite vollgeschrieben wurde. Das ist unglaublich. So etwas habe ich noch nicht erlebt“, freut sich Nowak.