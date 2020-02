Zweiter Weltkrieg : Auf den Spuren des Urgroßvaters

Die Luftaufnahme der Royal Air Force zeigt die Pontonbrücken, die britische Pioniere im März 1945 vor Rees bauten. Sie stellten den Nachschub der Alliierten sicher. Foto: Reeser Geschichtsverein

REES Stewart und Joseph Brennan reisten durch Frankreich, Belgien, die Niederlande und Deutschland. Grundlage war ein Kriegstagebuch.

Der Zweite Weltkrieg ist ein wichtiges Thema im Unterricht. Das ist an deutschen Schulen nicht anders als an britischen Schulen. Der 15-jährige Engländer Joseph Brennan erlebte jetzt einen ganz besonderen Geschichtsunterricht.

Er reiste mit seinem Vater Stewart auf den Spuren des Urgroßvaters William Gauckwin, der am 6. Juni 1944 als Soldat in der Normandie landete, Ende März 1945 beim Bau der Pontonbrücken über den Rhein bei Rees aktiv war und am 8. Mai 1945 im Tecklenburger Land den Sieg über Nazi-Deutschland feiern konnte.

Zur Person „Vom Vater an den Sohn weitergeben“ Foto: Familie Gauwin/Familie Gauckwin Kriegstagebuch Nach dem Krieg heiratete William Gauckwin, hatte drei Kinder und arbeitete bis zur Pensionierung als Glasbläser.

Das Kriegstagebuch hielt er in

Ehren. Erinnerung Darin schrieben seine Vorgesetzten sinngemäß: „Wir haben den Krieg gewonnen, aber es ist unsere oberste Pflicht, dass sich solch ein Krieg nie wiederholt. Was damals passiert ist, muss vom Vater an den Sohn weitergegeben werden, damit die Erinnerung niemals stirbt.“ Wunsch Stewart und Joseph Brennan haben diesen Wunsch des Großvaters und Urgroßvaters nun Wirklichkeit werden lassen.

Die einwöchige Reise, die Stewart und Joseph Brennan durch Frankreich, Belgien, die Niederlande und Deutschland führte, war von langer Hand vorbereitet. Als Grundlage diente ein Kriegstagebuch der 253. West Lancashire Field Company. Darin hatten Vorgesetzte des 1918 geborenen Pioniers William Gauckwin alle Bewegungen und Arbeiten der Truppe zwischen Juni 1944 und Mai 1945 penibel festgehalten.

Das kopierte Dokument, das auch die Namen aller gefallenen Kameraden auflistet, wurde nach dem Krieg an die Soldaten ausgegeben.

„Ich kannte dieses Tagebuch seit meiner Kindheit“, sagt Stewart Brennan, der inzwischen 54 Jahre alt ist und in Stokesley, North Yorkshire, wohnt.

„Mein Großvater lebte bis 1988 und hat seiner Tochter, also meiner Mutter, und seinen Söhnen immer mal wieder von seinen Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg erzählt“, sagt Brennan. „Vieles klang wie ein großes Abenteuer, allerdings mit der Einschränkung, dass es regelmäßig Tote gab. Auch Freunde meines Großvaters sind damals gestorben.“

Stewart und Joseph Brennan waren mit der Fähre übergesetzt, damit sie die Tour im eigenen Range Rover absolvieren konnten. Vor dem Abstecher nach Rees besuchten sie auch das Kriegs- und Widerstandsmuseum im niederländischen Overloon und den Soldatenfriedhof in Kleve-Reichswald.

Dass sie in Rees einen kundigen Stadtführer in Bernd Schäfer fanden, lag an einer Verkettung von Zufällen. Stewart Brennan arbeitet in der Chemiebranche und traf vor einigen Jahren Jens Niermann vom Emmericher Unternehmen Johnson Matthey.

Niermann, einst in Rees und inzwischen in Kleve wohnhaft, lebte damals in England. Als er die Rheinstadt Rees erwähnte, verwies Stewart Brennan auf das Kriegstagebuch, in dem auch Rees vorkommt. Jens Niermann informierte wiederum seinen früheren Handball-Freund Bernd Schäfer, der die Besucher aus England nun mit Wissen, Büchern und DVDs über die Rheinüberquerung der Alliierten am 23. März 1945 versorgte.

Nach einem Rheinspaziergang kehrte die Gruppe in den Rheinterrassen beim irischen Wirt John Collins ein. Bei Mittagessen packte Stewart Brennan eine Vielzahl von Dokumenten aus. Darunter Fotos und das Soldbuch seines Großvaters.

Als William Gauckwin 1936 der britischen Armee beitrat, war er 17, beim „D-Day“ in der Normandie war er 25 Jahre alt. Deutschen Boden betrat der Pionier erstmals am 24. April 1945, aus den Niederlanden kommend, in Bedburg. Weitere Stationen der gefährlichen Reise waren Uedem, Winnekndonk und Kehrum. In den zehn Tagen vor dem Rheinübergang der Alliierten am 23. März 1945 besserten die Pioniere viele linksrheinische Straßen und kleinere Brücken aus, damit die Fahrzeuge nachfolgender Einheiten besser bis zum Rheinufer vordringen konnten.

In Marienbaum schufen die Pioniere eine 600 Meter lange neue Straße, die sie „Hamilton Road“ nannten, zu Ehren eines gefallenen Kameraden namens Hamilton.

William Gauckwin und seine Einheit bauten mit an den Pontonbrücken vor Rees, blieben aber noch im linksrheinischen Lager. Erst am 28. März 1945 schlugen sie ein Lager in der Ruinenstadt Rees auf und befreiten an den folgenden Tagen die Straßen nach Haldern und Werth von Anti-Personen- und Panzerminen.

Schon am ersten Tag kam der Anführer, Major Collins, durch eine Mine ums Leben. William Gauckwins Einsatz führte ihn weiter nach Aalten und schließlich nach Bremen. Am 5. Mai 1945 erreichte die Einheit das Dorf Brochterbeck im Tecklenburger Land. Als drei Tage später die deutsche Kapitulation bekannt wurde, versammelten sich die Pioniere in der kleinen Kirches und gedachten ihrer 29 Kameraden, die seit Juni 1944 gefallen waren.

Joseph Brennan (l.) hält das Foto seines Urgroßvaters William Gauckwin in Händen. Weiter auf dem Bild zu sehen sind Bernd Schäfer (2.v.l), Vater Stewart Brennan und Jens Niermann (r.). Foto: Michael Scholten

Fast 100 weitere wurden verletzt. William Gauckwin blieb unversehrt.

(Michael Scholten )