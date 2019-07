Rettungshubschrauber im Einsatz : 15-Jährige aus Praest bei Unfall in Bienen schwer verletzt

Bienen Bei einem Unfall am Mittwochmorgen ist eine Rollerfahrein aus Praest schwer verletzt worden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Bei einem Unfall am Mittwoch hat sich eine 15-Jährige in Bienen schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, war die junge Praesterin, gegen 7.50 Uhr mit ihrem Roller auf der Millinger Straße in Richtung Millingen unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache zu Beginn einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Grünsteifen touchierte die Jugendliche einen Leitpfahl und kam zu Fall. Dabei verletzte sie sich schwer. Die 15-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Nach Angaben der Polizei besteht keine Lebensgefahr. Die Millinger Straße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.