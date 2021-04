Kostenpflichtiger Inhalt: Veranstaltungen im Autokino-Format : 120 Tonnen Material, 25 Veranstaltungen bei der Reeser Wiesenkultur

Reeser Gastronomen wie die Familie Baatsch (l.), Ludger Rösen und Dominic Heyselaer bieten das kulinarische Begleitprogramm zur „Reeser Wiesenkultur“. Auch Bauhofleiter Andreas Böing und Kulturamtsleiterin Sigrid Mölleken (r.) freuen sich auf den Startschuss am Freitag.

REES Die Bühne steht: 14 Meter ragt die LED-Wand für die „Reeser Wiesenkultur“ in die Höhe. Auch die Gastronomen beteiligen sich an der Veranstaltungsreihe im Autokino-Format, die morgen beginnt und am 16. Mai endet.