Rhine Clean Up in Rees : 130 Helfer packten am Rheinufer mit an

Entlang der Rheinpromenade, aber auch in Haffen, Bergswick, Reeserward, Grietherbusch und Grietherort waren die Müllsammler aktiv. Foto: Michael Scholten

REES Am Samstag wurde am Rheinufer aufgeräumt. Zahlreiche freiwillige Helfer spuckten dafür in Rees und den Ortsteilen wieder in die Hände.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Scholten

(ms) Allein in Rees beteiligten sich 130 ehrenamtliche Helfer am „RhineCleanUp 2020“ und sammelten Samstag zehn Kubikmeter Müll und Unrat entlang des Rheinufers. Nach drei Stunden fand sich im großen Container des Reeser Bauhofs so ziemlich alles, vom Bonbonpapier über Glas- und Plastikflaschen bis zu Autoreifen und Matratzen.

Wie auch in Emmerich, Kalkar und Kleve hatten sich die Reeser ab 10 Uhr mit Greifern, Handschuhen und Müllsäcken eingedeckt, um alles einzusammeln, was manch anderer Zeitgenosse achtlos weggeworfen oder Vater Rhein aus anderen Städten angeschwemmt hatte. Entlang der Rheinpromenade, aber auch in Haffen, Bergswick, Reeserward, Grietherbusch und Grietherort waren die Müllsammler aktiv, darunter viele Familien sowie das Jugendhaus Remix und Studenten der Universität Köln. Mitarbeiter des Bauhofs hatten an sechs Orten Gitterboxen aufgestellt, die rasch mit den ersten Säcken gefüllt waren.