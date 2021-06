Abschluss an der Realschule Rees : Ein „anstrengendes Jahr“ gemeistert

Abschluss an der Realschule Rees

REES Die Reeser Realschule verabschiedete am Freitag ihre 112 Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen. Alle haben den Schulabschluss geschafft und ein ganz besonderes Jahr hinter sich gebracht.

„Wer hätte gedacht, dass auch 2021 meine Abschlussrede wieder nicht live im Bürgerhaus zu hören sein wird, sondern Eurer Zeugnisüberreichungsmappe beiliegt?“ Mit diesen Worten eröffnete Schulleiter Thomas Wenning seinen Brief an die 112 Schülerinnen und Schüler, die jetzt Abschied von der Reeser Realschule nahmen.

Gratulation an:

„Insgesamt war es ein sehr anstrengendes Jahr“, blickte Thomas Wenning zurück. Während der Schulalltag des Entlassjahrgangs 2020 nur wenige Monate von Corona durcheinandergewirbelt wurde, mussten sich Schüler, Lehrer und Eltern weit über ein Jahr lang an einen Mix aus „Präsenzunterricht, Wechselunterricht, Distanzunterricht mit Videokonferenzen, Online-Stundenplänen, Moodle, nextcloud und Kopano“ gewöhnen.

„Ihr habt das toll und vorbildlich gemeistert“, lobte Wenning den gesamten Jahrgang, dessen Ergebnisse sich sehen lassen können: Alle 112 Schülerinnen und Schüler haben am Ende der zehnten Klasse einen Schulabschluss erreicht. 65 von ihnen mit der Qualifikation zum Besuch einer gymnasialen Oberstufe. Neben dem Unwort des Jahres 2020, „Corona-Pandemie“, ging der Schulleiter auch auf das Jugendwort 2020 ein: „lost“, im Sinne von „verschollen“, „ahnungslos“, „verloren“ und „verirrt“. Auch diese Worte seien bezeichnend für das letzte Schuljahr gewesen: „Wir waren so manches Mal verirrt im Dschungel der Schulmails, Coronaschutzverordnungen, Handreichungen, Erlasse zur Notbetreuung und Maskenpflicht oder Anleitungen für Corona-Selbsttests von der einen oder der anderen Firma“, erklärte Thomas Wenning. „Aber mit viel Engagement Eurer Lehrer, Unterstützung durch Eure Eltern und Eurer eigenen Motivation und Eurem Fleiß wart Ihr doch nicht so ganz lost.“