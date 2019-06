Jubiläum : 100 Jahre Reitverein von Lützow

Emmerich Ende des Monats feiert der einst als „Reiterverein Elten, Hüthum, Borghees und Umgebung“ gegründete Verein Jubiläum. 27 Bürger hoben ihn 1919 aus der Taufe, heute hat der RV rund 200 Mitglieder.

Das ist ein Grund zum Feiern: Am 10. August 1919 – also vor 100 Jahren – wurde der „Reiterverein Elten, Hüthum, Borghees und Umgebung“, der später zum RV von Lützow wurde, gegründet. 27 interessierte Bürger nahmen an der Versammlung im Lokal H. Geenen in Elten teil. Zweck des Vereins war es, die Halbblutzucht zu heben, den Reitsport zu leben und den Landwirten die Gelegenheit zu geben, zusammen zu kommen und gleichzeitig gemütliche Stunden zu pflegen, so stand es in der Satzung. Erster Vorsitzender wurde Willi Lensing.