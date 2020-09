Straßenverkaufswert 99.000 Euro : Über zehn Kilo Amphetamin: zwei Festnahmen

ISSELBURG Ein grenzüberschreitendes Polzeiteam hat am Dienstag zwei Drogenkuriere Festgenommen. Die beiden Männer hatten Amphetamin im Wert von 99.000 Euro in ihrem Wagen.

(RP) Einem Team der Bundespolizei und der niederländisch königlichen Marechaussee ist am Dienstagvormittag bei Isselburg am Rastplatz Kattenhorst an der A3 ein dicker Fisch ins Netz gegangen: Bei der Überprüfung eines Fahrzeugs bemerkten die Beamten die sichtliche Nervosität zweier Niederländer (22 und 35 Jahre alt), die zitternd und mit Schweiß auf der Stirn angaben, dass sie auf der Fahrt zum Bahnhof nach Duisburg seien, von wo aus sie mit dem Zug nach Berlin reisen wollten. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs entdeckten die Beamten im Kofferraum des in einem Reisekoffer eine graue Mülltüte. Ihr Inhalt: fünf in Folie eingeschweißte Pakete mit insgesamt 10,44 Kilogramm Amphetamin. Die Männer wurden daraufhin vor Ort vorläufig festgenommen und zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Sie befinden sich jetzt in Untersuchungshaft. Der Straßenverkaufswert der Betäubungsmittel liegt bei 99.000 Euro.