Zwei schwer Verletzte nach Auffahrunfall auf der A59

Kollision mit sechs Autos in Duisburg : Zwei Schwerverletzte nach Auffahrunfall auf der A59

Die Polizei musste die A59 nach dem Unfall mehrere Stunden sperren (Symbolbild) Foto: dpa

Duisburg Ein Autofahrer raste am Montagabend in Duisburg in ein Stauende und schob sechs Fahrzeuge ineinander. Zwei Frauen wurden schwer verletzt. Die A59 bieb mehrere Stunden gesperrt.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 59 in Duisburg wurden am späten Abend eine Frau schwer und eine weitere schwerst verletzt. Ein Fahrer war nach Angaben eines Polizeisprechers aus bislang ungeklärter Ursache auf ein Stauende aufgefahren.

Durch den Aufprall schoben sich mehrere Fahrzeuge ineinander, insgesamt wurden sechs Autos beschädigt. Ein dritter Unfallbeteiligter - ein Taxifahrer - erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, sagte der Polizeisprecher weiter.



Die Autobahn A59 wurde in Richtung Düsseldorf ab der Ausfahrt Duisburg-Hochfeld für mehrere Stunden zur Unfallaufnahme gesperrt.

(juju/dpa)