Widerstand gegen Beamte : Renitente Autofahrer verletzen Polizisten

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Bei Kontrollen stößt die Polizei in Duisburg öfter auf gewalttätige Zeitgenossen.

Gleich zwei Männer gaben sich am Samstag renitent gegenüber der Polizei. Zivilbeamte hatten um 14.30 Uhr auf der Weseler Straße in Höhe der Dahlmannstraße in Marxloh einen schwarzen Mercedes kontrolliert, dessen linke Fahrzeugseite auffallend abgesenkt war.

Weil ein Fahrzeuginsasse (34) widersprüchliche Angaben zu seinen Personalien machte und kein Ausweisdokument dabei hatte, begleiteten Polizistinnen ihn zu seiner vermeintlichen Wohnanschrift.

Dort angekommen, wollte der 34-Jährige flüchten. Als die Ordnungshüterinnen ihn einholten und festnehmen wollten, wehrte er sich. Den Beamtinnen gelang es, den Flüchtigen zu überwältigen und zu fesseln.

Als sie auf der Wache seine Fingerabdrücke überprüften, stellte sich heraus, warum der Mann geflohen war: Das Ausländeramt Moers fahndet nach dem Ausreisepflichtigen. Während eine Polizistin Schürfwunden davontrug, verletzte sich die zweite an der Hand und ist vorerst nicht dienstfähig.