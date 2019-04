Kammerkonzert in der Mercatorhalle : Zurückhaltend in Tempo und Ausdruck

Info

Ingeborg Danz, geboren in Witten an der Ruhr, sprang an diesem Abend für die erkrankte Anna Lucia Richter ein. In Duisburg sang sie 2011 das Altsolo in der 2. Sinfonie von Mahler, 2012 wirkte sie an Max Bruchs Vertonung von Schillers Lied von der Glocke mit. Den Schwerpunkt ihrer künstlerischen Tätigkeit legt sie in den Bereich des Konzert- und Liedgesangs.

Michael Gees Der vielseitig begabte Pianist erspielte sich als Liedbegleiter internationalen Ruf und konzertiert heute weltweit. In Duisburg hat er diese Qualitäten bereits an der Seite des Tenors Christoph Prégardien bewiesen. Mit ihm gewann er auch den MIDEM Classical Award für eine Einspielung von Franz Schuberts „Die schöne Müllerin“.