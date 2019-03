„Villa Rheinperle“: Zukunft trifft Vergangenheit auf der Jobbörse

Rheinhausen Im heutigen Partyort „Villa Rheinperle“ residierten einst die Krupp-Direktoren. Am 11. April können sich hier Schüler über Berufe informieren.

Manchmal liegt die Zukunft in der Vergangenheit, zumindest, was die Umgebung angeht. In historischer Kulisse können Schüler am Donnerstag, 11. April, an einer Ausbildungsbörse in der Villa Rheinperle auf dem Logport-Gebiet teilnehmen. „Es ist auch eine Form von Wertschätzung gegenüber den Schülern, dass die Ausbildungsbörse hier stattfindet“, sagt Bezirksbürgermeisterin Astrid Hanske im Hinblick auf die Örtlichkeit, in der sonst Partys und noble Empfänge stattfinden. Besonders freut sie, dass alle weiterführenden Schulen aus dem Bezirk dabei sind. Es seien 600 bis 800 Schüler angemeldet. In der Zeit von etwa 10 bis 16 Uhr sollen junge Ausbildungswillige ab der Jahrgangsstufe 8 die Möglichkeit haben sich zu informieren.