Hoher Krankenstand bei Lokführern: Nordwestbahn-Züge zwischen Duisburg und Xanten fallen weiter aus

Duisburg/Osnabrück Nach zahlreichen Zugausfällen seit Weihnachten auf Strecken der Nordwestbahn kämpft der Bahnbetreiber weiter mit einem hohen Krankenstand bei den Lokführern. Die Lage hat sich aber gebessert.

Anders als in den Tagen vor dem Jahreswechsel habe sich die Situation für die Fahrgäste zuletzt aber deutlich verbessert. „Es fallen nur noch vereinzelt Züge aus“, sagte eine Sprecherin am Donnerstag.

So fuhren am Donnerstagmorgen drei Züge zwischen Xanten und Duisburg nicht. Auch am Vortag seien einzelne Verbindungen des RE 10 am Niederrhein und der Regionalbahn 36 zwischen Duisburg und Oberhausen ausgefallen. Inzwischen versuche die Nordwestbahn, kurzfristig Lokführer über eine Zeitarbeitsfirma zu akquirieren, um die Krankmeldungen aufzufangen.