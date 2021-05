Stadtsportbund zeigt sich enttäuscht : Zoolauf in Duisburg abgesagt – Krisenstab sagt Nein zum Hygienekonzept

Duisburg Der Stadtsportbund Duisburg muss den beliebten Zoolauf zum zweiten Mal in Folge wegen der Corona-Pandemie absagen. Dabei hatte der Veranstalter ein Hygienekonzept ausgearbeitet. Die Stadt lehnt es aber ab.

Er könne die negative Einschätzung der Stadt nur sehr bedingt teilen, erklärte Uwe Busch. „Auch in Duisburg sind inzwischen wieder Veranstaltungen mit größerer Teilnehmerzahl möglich. Darüber hinaus erlaubt die Corona-Schutzverordnung ab einer Inzidenzzahl unter 100 an fünf aufeinander folgenden Tage kontaktfreien Sport in Gruppen von bis zu 20 Personen. Unser Konzept hätte zudem dafür gesorgt, dass die Läuferinnen und Läufer mit dem notwendigen Abstand unterwegs gewesen wären“, so Busch.