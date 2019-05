Abschied nehmen am Kaiserberg : Tiger Arila und Seelöwe Jonny verlassen den Duisburger Zoo

Tigerdame Arila ist nach Polen umgezogen. Foto: Zoo Duisburg

Duisburg Abschied nehmen im Doppelpack: Zu Beginn der Woche verließ Tigerdame Arila den Duisburger Zoo in Richtung Polen. Im Zamość Zoo wartet auf die in 2016 geborene Katze ein passender Partner. Auch Seelöwe Jonny hat den Zoo verlassen. Sein neues Zuhause wird der Zoo Amiens in Frankreich sein.

Schon vor Wochen begannen die Vorbereitungen für den Tigertransport. Um Arila auf die Reise vorzubereiten, organisierte das Zoo-Team schon im Vorfeld die benötigte Transportkiste, welche die junge Tigerin beim Kistentraining kennenlernte. Die Geduld zahlte sich aus. Problemlos stieg Arila letztlich ein und trat ihre Reise nach Polen an.

Sibirische Tiger sind die größten Katzen der Welt und vom Aussterben bedroht. Die Zucht der imposanten Katzen in Zoos wird daher vom Europäischen Zuchtprogramm (EEP) für Sibirische Tiger koordiniert – der Zoo Duisburg ist Teil des EEP für diese Tierart. „In Zamość wird Arila einen genetisch passenden Partner finden und hoffentlich irgendwann selber Nachwuchs bekommen“, sagt Tierärztin Carolin Bunert.

Auch Seelöwen-Teenager Jonny ist aus dem Haushalt seiner Robben-Eltern ausgezogen. Künftig wird der knapp ein Jahr alte Jungbulle im Zoo von Amiens leben und die dortige Kolonie erweitern.

Mit einem weinenden aber auch einem lachenden Auge blicken die Tierpfleger auf Jonnys Kindheit in Duisburg zurück. „Der kleine Wirbelwind hat uns immer viel Freude bereitet und uns das ein oder andere Mal erstaunt“, sagt Tierpflegerin Yvona Brand. „Wir werden ihn vermissen, freuen uns aber auch, dass er ein schönes, neues Zuhause in Frankreich gefunden hat.“

(dab)