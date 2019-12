Zoo Duisburg : Spannende Aktionen am Samstag zum Welt-Affen-Tag

Spannende Aktionen am Samstag zum Welt-Affen-Tag

Die Orang-Utans stehen am Samstag im Mittelpunkt. Foto: Zoo Duisburg

Duisburg Zum Welt-Affen-Tag macht die Regionalgruppe Duisburg/Düsseldorf des Borneo-Orang-Utan-Survival e.V. (BOS e.V.) im Zoo Duisburg am Samstag, 14. Dezember, von 11 bis 15 Uhr auf die prekäre Situation von zahlreichen Affenarten aufmerksam.

Im Affenhaus des Zoo Duisburg erfahren kleine und große Tierfreunde allerhand Spannendes rund um den Schutz bedrohter Affenarten. Dabei wird die BOS-Regionalgruppe Duisburg/Düsseldorf besonders auf die Bedrohungsfaktoren von Orang-Utans aufmerksam machen. Am Mal- und Bastelstand können Kinder ihren eigenen Orang-Utan basteln und Buttons gestalten. Bei der kommentierten Fütterung der Orang-Utans (13.15 Uhr) und Gorillas (10.45 sowie 13.45 Uhr) erfahren die Besucher viel Wissenswertes über die Pflege, Haltung und Ernährung der in Duisburg gehaltenen Primaten.

Die Situation von zahlreichen Affenarten im ursprünglichen Verbreitungsgebiet ist dramatisch. „Das Fleisch der Tiere wird auf lokalen Märkten verkauft, junge Affen illegal als Haustiere gehandelt und der Lebensraum für Edelmetalle sowie Tropenhölzer stetig zerstört“, sagt Kurator Volker Grün. Daher werde die Rolle von zoologischen Gärten immer wichtiger, so der Experte. Unter geschützten Bedingungen bauen sie stabile Reservepopulationen zahlreicher Tierarten in menschlicher Obhut auf.

In Duisburg übernimmt man besonders für die vom Aussterben bedrohten Bärenstummelaffen Verantwortung. Bereits seit elf Jahren koordiniert Volker Grün das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) der ursprünglich in Afrika beheimateten Affenart. „Das EEP ist eine Art Singlebörse für bedrohte Tierarten“, erklärt Grün. „Die Aufgabe von mir als Zuchtbuchführer liegt darin, passende Zuchtgruppen zusammen zu stellen und eine zukunftsfähige Population in Menschenhand aufzubauen.“