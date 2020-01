Erstmals Nachwuchs am Kaiserberg : So süß ist das Seidenaffen-Baby aus dem Duisburger Zoo

Duisburg Im Duisburger Zoo am Kaiserberg wurde erstmals ein Jungtier der selten gehaltenen Schwarzschwanz-Seidenaffen geboren.

Die Schwarzschwanz-Seidenaffen haben den Mitarbeitern im Duisburger Zoo ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk gemacht. Am 26. Dezember des vergangenen Jahres wurde erstmals ein Jungtier dieser nur selten gehaltenen Affenart geboren. Besucher brauchen viel Geduld um den Nachwuchs beobachten zu können. In Deutschland pflegen derzeit nur der Zoo Duisburg und der Zoo Magdeburg diese Tierart.

Für gewöhnlich kommen Serra und ihr Partner Melvin zuverlässig auf Zuruf angeflitzt, egal in welchem Winkel sie sich in der über 1000 Quadratmeter großen der Tropenhalle Rio Negro aufhalten. An diesem Morgen erschien aber keines der zwei Schwarzschwanz-Seidenäffchen am Frühstücksbuffet. Erst am Mittag ließen sie sich wieder Blicken – und hatten eine kleine, mausgroße Überraschung dabei.