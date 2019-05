Generationswechsel am Kaiserberg : Zoo Duisburg freut sich über neue Zwergotter-Familie

Generationswechsel am Kaiserberg

Die niedlichen Neuzugänge am Duisburger Kaiserberg kommen aus Belgien. Foto: Zoo Duisburg

Duisburg Mit dem Einzug des jungen Otter-Pärchens hofft das Duisburger Zooteam an frühere Zuchterfolge anknüpfen zu können.

Zunehmende Altersgebrechen sowie eine Arthrose schränkten das älteste Duisburger Zwergotter-Männchen zunehmend ein. Schweren Herzens mussten die Tierärztinnen im Zoo am Kaiserberg daher die Entscheidung treffen, den 19-jährigen Otter vor einigen Wochen zu erlösen.

Süße Überraschung am Kaiserberg

Süße Überraschung am Kaiserberg : Lemuren-Nachwuchs im Duisburger Zoo

Im Tecklenburger Land wurde der Biologe schließlich fündig. Ein ebenfalls verwitweter Otter-Mann stellte sich als geeigneter Partner für einen gemeinsamen Lebensabend heraus, so dass einem Umzug nichts mehr im Wege stand. Die 14-jährige Otter-Dame hat Duisburg bereits vor einiger Zeit verlassen. Beide Tiere dieser sozialen Art waren so nur kurze Zeit alleine und die Zusammenführung verlief ohne jegliche Probleme.

Nach einigen Wochen des Leerstandes zog nun die neue Generation in Duisburg ein. Ein junges Ottermännchen siedelte aus Antwerpen, ein junges Otterweibchen, beide im Jahr 2015 geboren, aus dem belgischen Zoo Pairi Daiza an den Kaiserberg. Die beiden sollen hier nun möglichst schnell für Zuwachs sorgen, erste Bemühungen in diese Richtung wurden vom Zooteam schon heimlich beobachtet.