Nachwuchs am Kaiserberg : Süßes Bennett-Känguru-Baby erkundet Duisburger Zoo

Duisburg Schöne Nachrichten aus dem Zoo Duisburg: Das Bennett-Känguru-Weibchen Lizzy zieht erfolgreich ein Jungtier auf. Lizzy ist als Jungtier selbst vom Pflegeteam des Zoos von Hand aufgezogen worden.

Für den Zoo ist der Nachwuchs etwas ganz besonderes, denn Lizzy hatte einen schweren Start ins Leben. Ihre Mutter war verstorben, Lizzy als kleines, nacktes Känguru auf die Wärme des mütterlichen Beutels angewiesen. Ohne den beherzten Einsatz des Zooteams wäre Lizzy gestorben. „In der Natur wäre der Tod der Mutter auch Lizzies Ende gewesen, sie hätte keine Milch mehr bekommen und wäre ausgekühlt“, sagt Revierleiter und Beuteltierkenner Mario Chindemi. Stattdessen zog Lizzy in einen Stoffbeutel, wurde vom Pfleger-Team des Koalareviers ständig umher getragen und bekam anfänglich alle zwei, später dann alle vier Stunden die Flasche mit Kängurumilch. Die Aufzucht des kleinen Kängurus war für die Beteiligten ein Kraftakt. „Die Tiere brauchen rund um die Uhr Körpernähe und müssen den Herzschlag der Mutter hören um sich wohl zu fühlen“, so Chindemi weiter. Doch der Aufwand lohnte sich. Ohne größere Probleme wurde aus Lizzy ein richtiger Känguru-Teenie. Dann hieß es Abschied nehmen – Stück für Stück entwöhnten die Pfleger Lizzy und integrierten sie in die bestehende Familie der Bennett-Kängurus am Kaiserberg.