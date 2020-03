Neuzugang im Zoo : Tinaroo soll in Duisburg für Koala-Babys sorgen

Tinaroo soll in Duisburg für Koala-Babys sorgen

Duisburg Tinaroo ist der Neue im Koalahaus im Duisburger Zoo. Künftig soll der Jungspund mit der gebürtigen Duisburgerin Yiribana für Nachwuchs sorgen und so zum Erhalt der gefährdeten Beuteltierart beitragen.

Mit reichlich Eukalyptus im Gepäck reiste Tinaroo am Sonntag aus dem Leipziger Zoo in das Ruhrgebiet. Nicht nur der Transport verlief reibungslos, auch das Aussteigen aus der Transportkiste klappte auf Anhieb.

Mario Chindemi, Revierleiter im Duisburger Koalahaus am Kaiserberg, holte seinen neuen Schützling persönlich in Leipzig ab. „Tinaroo ist ein temperamentvoller Koala, direkt nach seiner Ankunft hat er sich interessiert umgeschaut“, so Chindemi.