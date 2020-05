Lemuren aus Madagaskar : So süß ist der Katta-Nachwuchs im Duisburger Zoo

Duisburg Die Lemurenfamilie im Duisburger Zoo ist um ein Jungtier reicher. Besucher werden sich allerdings noch etwas gedulden müssen. Wegen der Corona-Regelungen bleibt die Lemureninsel noch gesperrt.

Zur Kattafamilie des Zoos zählen mit dem neuen Jungtier nun sechs Tiere. „Die Tierpfleger hatten schon länger die Hoffnung, dass sich auch in diesem Jahr wieder Nachwuchs einstellen könnte“, sagt Zoosprecher Christian Schreiner. Sie hätten Kattamännchen Hermann und Weibchen Katja, die Chefin der Katta-Familie am Kaiserberg, bei der Paarung beobachtet. „Das hat die Hoffnungen genährt.“ Das Problem sei, so Schreiner, das man Kattas nahezu nicht ansehen könne, ob sie tragend seien.

Das Sagen in Kattagruppen haben laut Schreiner in der Regel die Weibchen. Männchen hielten sich normalerweise nur am Rande der Gruppe auf. „Und nicht nur die Mütter spielen eine wichtige Rolle bei der Jungtieraufzucht“, sagt der Zoosprecher, „auch andere, kinderlose Weibchen kümmern sich um den Nachwuchs. Auf diese Weise wird der Zusammenhalt in der Gruppe gefördert. Kattas sind außerdem echte Sonnenanbeter.“