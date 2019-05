Tierpark am Kaiserberg : Der Zoo wird 85 Jahre alt

Duisburg Der Zoo am Kaiserberg wurde im Jahr 1934 gegründet. Seit den Anfangsjahren hat der Tierpark sein Gesicht grundsätzlich verändert. Er ist vor allem deutlich größer geworden.

Am 12. Mai 1934 wurde der Tierpark am Kaiserberg eröffnet. Gerade einmal vier Hektar umfasste das Gelände des ehemaligen Tierparks an der Stadtgrenze zu Mülheim. Vornehmlich heimische Tierarten, aber auch ein Aquarium und ein Raubtierhaus lockten die Besucher in den Gründerjahren an den Kaiserberg. In den folgenden Jahren konnte der Tierpark Stück für Stück vergrößert werden – bis Gebäude und Tierbestand den Bombenangriffen während des zweiten Weltkrieges zum Opfer fielen. Lediglich ein Emu, drei Flamingos, zwei Schafe und ein Maulesel überlebten. Nach Kriegsende wurde der Zoo wieder aufgebaut und so konnten die Besucher bereits 1951 das erneuerte Aquarium besuchen – es ist bis heute das älteste Gebäude am Kaiserberg.