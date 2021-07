Aufatmen im Zoo Duisburg : Ausgebüxter Panda Jang ist wieder da – so lief die Rettung

Der Zoo stellte am Morgen des 1. Juli fest, dass der Kleine Panda Jang aus seinem Gehege ausgebrochen war. Jetzt ist er wieder da. Foto: dpa/Mathias Appel

Duisburg Der Kleine Panda Jang, der am Donnerstag aus seinem Gehege im Duisburger Zoo ausgebüxt war, ist wieder da. Er hatte sich in einer Baumkrone auf dem Gelände versteckt. So lief die Rettung.

Am Freitagmittag wurde das Tier im Zuge einer konzentrierten Suchaktion des Zoo-Teams in einer Baumkrone auf dem Zoogelände unweit der Panda-Anlage entdeckt und konnte mit Hilfe einer Drehleiter der Feuerwehr Duisburg gerettet werden.

Im Anschluss wurde Jang, der wohlauf ist, in die zooeigene Tierarztpraxis gebracht, um hier zur Ruhe zu kommen. Die Erleichterung in der Zoo-Belegschaft über das gute Ende der Suchaktion ist groß.

Bereits seit Freitagmorgen hatte das Zoo-Team alle zur Verfügung stehenden Kräfte gebündelt und nach Jang gesucht. Dabei kamen Ferngläser und Wärmebildkameras zum Einsatz, denn es wurde davon ausgegangen, dass sich das Tier in einer der zahlreichen Baumkronen auf dem Zoogelände aufhielt.

Der belaubte Zustand der Bäume erschwerte die Suche. Daher wurde in den Morgenstunden zusätzlich eine Wärmebilddrohne eingesetzt, um die Suche aus der Luft zu unterstützen.

Aufgrund äußerer Wettereinflüsse geht der Zoo davon aus, dass sich zeitweise an einer Stelle der Panda-Anlage die Gelegenheit ergab, dass die Abgrenzung mit einer pflanzlichen Kletterhilfe überwunden werden konnte. Die Pflanzen wurden daher bereits am Donnerstag entsprechend zurückgeschnitten.

Kleine Pandas zählen zu den gefährdeten Tierarten, die Bestände in ihrem ursprünglichen Lebensraum, dem Himalaya-Gebirge von Nepal bis nach Myanmar, sind rückläufig. Grund hierfür sind unter anderem der Abbau von Holz, die Ausbreitung der Landwirtschaft und die Jagd.

