Jungtier zeigt sich erstmals : Hallo! Ich bin das Koala-Baby aus Duisburg

Duisburg Große Freude im Duisburger Zoo: Die Koala-Familie am Kaiserberg hat Nachwuchs bekommen. Besucher können mit viel Glück bereits einen Blick auf das Jungtier erhaschen.

Nackt, blind und nicht größer als ein Gummibärchen erblickte der neueste Spross der Duisburger Koala-Familie das Licht der Welt. Revierleiter Mario Chindemi wurde abermals Zeuge dieses außergewöhnlichen Erlebnisses. „Eine Koalageburt ist für mich ein ganz besonderer Moment. Die Haltung und Zucht der Kletterbeutler in Deutschland ist schwierig, daher ist die Freude über jedes Baby umso größer“, so Mario Chindemi.

In den vergangenen Wochen schaute mal ein Füßchen oder Ärmchen aus dem schützenden Beutel der erfahrenen Mutter Eora heraus. Für die gebürtige Französin ist es bereits der fünfte Nachwuchs am Kaiserberg. In den nächsten Wochen wird das Jungtier den Beutel dann immer häufiger verlassen und auf Erkundungstour gehen. „Der Beutel der Mutter ist und bleibt aber erst einmal der sichere Rückzugsort", so Chindemi.