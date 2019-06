Einmalig in Deutschland : Seltene Mini-Antilopen ziehen in den Duisburger Zoo

Die seltenen Kongo-Blauducker bewohnen ein Gehege mit Bongo-Antilopen. Foto: Zoo Duisburg

Duisburg Der Duisburger Zoo hat zwei seltene neue Bewohner: Aus den Niederlanden reiste ein Kongo-Blauducker-Pärchen ins Ruhrgebiet. Der Zoo am Kaisergarten ist der einzige in Deutschland, in dem diese Tierart zu sehen ist.

Nahe des Äquatoriums teilen sich die zwei Kongo-Blauducker ein Gehege mit den Ostafrikanischen Bongos, einer waldlebenden Antilopenart. „Es ist schön, die großen Bongos mit den deutlich kleineren Blauduckern auf der Anlage zu sehen“, freut sich Johannes Pfleiderer, zoologischer Leiter in Duisburg, über seine neuen Schützlinge.

Die Tierart ist derzeit zwar nicht vom Aussterben bedroht, die Population im Freiland nimmt durch die Abholzung der Tropenwälder und die Jagd aber zunehmend ab. Foto: Zoo Duisburg

Zwar sind Kongo-Blauducker derzeit nicht vom Aussterben bedroht, die Population im Freiland nimmt durch die Abholzung der Tropenwälder und die Jagd aber zunehmend ab. „Wir haben uns daher bewusst für diese in Europa selten gezeigte Tierart entschieden und möchten einen Beitrag leisten, einen zukunftsfähigen Zoobestand aufzubauen“, erläutert Pfleiderer.

