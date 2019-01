Abgänge und Neuzugänge im Duisburger Zoo: Großes Kommen und Gehen am Kaiserberg

Großes Kommen und Gehen am Kaiserberg

Duisburg Mit dem Wiegen und Messen der Pantherschildkröten ging die Inventur im Zoo zu Ende. 2019 ziehen auch neue Arten ein. Darunter Koala Toorie aus Schottland.

Behutsam legt Alexander Nolte die kleine Pantherschildkröte auf eine Waage. Das Reptil mit einer Länge von knapp fünf Zentimetern hat einen grün-gelben Panzer. „Die Schildkröten haben ihren Namen aufgrund ihres gemusterten Panzers und nicht etwa, weil sie Fleisch fressen“, sagt der Revierleiter des Affenhauses im Duisburger Zoo. An der Waage blinken rote Zahlen auf: Das Reptil wiegt schlanke 92,4 Gramm.

Tierärztin Dr. Carolin Bunert wühlt daraufhin in einem dicken Ordner. Sie sucht eine Art Personalausweis, der von jeder Schildkröte angefertigt wird. Der Ausweis, der regelmäßig erneuert wird, beinhaltet zwei Fotos – eines zeigt den Panzer, das andere den Bauch – und Angaben zu Gewicht und Größe des Tieres. „Der Ausweis ist wie der Fingerabdruck bei einem Menschen“, sagt die Tierärztin. „Jede Schildkröte hat ein anderes Muster auf dem Panzer.“ Aus diesem Grund erhielten die Reptilien auch keine bunten Ringe oder ähnliches, um sie voneinander zu unterscheiden.

Mit dem Wiegen und Messen aller Pantherschildkröten aus dem Affenhaus endete gestern die Inventur im Tierpark am Kaiserberg. In den vergangenen Wochen haben die Mitarbeiter des Zoos alle Bewohner gewogen, gemessen und gezählt. Das Ergebnis: Rund 8981 Individuen aus 418 Arten leben derzeit im Duisburger Zoo. „Der Tierbestand im Zoo hat sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt leicht verringert“, sagte der zoologische Leiter Johannes Pfleiderer. Im Jahr zuvor hätten noch über 430 Arten im Tierpark gelebt. Den Zoo verlassen haben beispielsweise die Hinterwälder Rinder, die nach Angaben des Zoos nun im Rahmen eines Beweidungsprojekts in Leipzig einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz leisten.