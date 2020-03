Zoos wegen Corona-Krise auf Spenden angewiesen : „Es zählt jeder Euro“

Duisburg/Köln/Rheinberg Schon lange sind Zoos auf Spenden angewiesen, um Tiere versorgen und die Anlagen öffnen zu können. In Zeiten von Corona fehlen jedoch sämtliche Einnahmen durch Eintrittsgelder. Die Zoos benötigen dringend Unterstützung.

Das stellt die Zoo-Betriebe vor ein großes Problem. „Wir sind ohnehin schon immer auf Spenden angewiesen, in dieser Zeit ganz besonders“, sagt Silvana Czok vom TerraZoo-Reptilienhaus in Rheinberg. Mehr als 1000 Tiere müssen dort täglich versorgt werden. Um die Nahrung der Reptilien zu sichern, hat der Zoo bereits einen Hilferuf auf Facebook veröffentlicht. „Innerhalb von wenigen Minuten haben sich schon die ersten Unterstützer gemeldet und Spenden überwiesen“, sagt Czok. „Da ist man wirklich gerührt, wie viel Anteil die Menschen nehmen.“ Dabei helfen laut Czok auch kleine Geldbeträge: „Es zählt wirklich jeder Euro.“ Auch Direktspenden wie Äpfel, Gurken oder Salatköpfe seien gerne gesehen. „Natürlich werden die mit genügend Abstand voneinander übergeben“, sagt die stellvertretende Zoo-Leitung. Mehr Infos zum TerraZoo finden Sie hier.

Auch größere Zoos, wie der in Duisburg, sind in diesen Tagen besonders auf Spenden angewiesen. Dort hat die Zooleitung die Aktion „Futterhelden“ ins Leben gerufen. Ab 25 Euro kann jeder eine Futterpatenschaft für ein bestimmtes Tier des Zoos übernehmen. Für das Engagement gibt es als Dankeschön eine Urkunde. „Die Aktion läuft seit vergangenem Freitag. Bisher sind mehr als 100 Menschen zu symbolischen Futterhelden geworden“, sagt Zoo-Sprecher Christian Schreiner. Die Spenden kommen laut Schreiner direkt der Versorgung der Tiere zu Gute - und das sind nicht wenige: Etwa 7000 Tiere aus rund 388 Arten leben in dem Zoo. Das Futter der Tiere müsse zudem einige Standards erfüllen: „So bekommen Seelöwen, Pinguine und Co. Fisch aus zertifizierten, besonders schadstoffarmen Gewässern, die Giraffen spezielles Rohfaserfutter und die Affen verschiedenstes Gemüse in Lebensmittelqualität.“ Großtiere, wie Elefanten, benötigen laut dem Sprecher natürlich deutlich größere Futtermengen als beispielsweise die Zwergmäuse. „Ein Elefant vertilgt am Tag über 100 Kilogramm Futter (Gras, Heu, Saftfutter), eine Zwergmaus hingegen nur wenige Gramm (Körner, Gemüse.“ Mehr Informationen zur Futterpatenschaft des Duisburger Zoos finden Sie hier.