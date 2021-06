Tiger-Babies im Zoo Duisburg geboren : „Da geht uns Pflegern einfach das Herz auf“

Duisburg Große Freude im Zoo Duisburg: Bei den stark gefährdeten Sibirischen Tigern gibt es gleich doppelten Nachwuchs. Mutter Dasha kümmert sich rührend um ihre Welpen, die immer agiler werden. Noch aber halten sie sich in der schützenden Wurfbox auf.

Sechs Wochen sind die namenlosen Mini-Tiger nun alt, geboren wurden sie am 6. Mai. Mit ihrer Entwicklung ist das Zoo-Team sehr zufrieden. „Sie sind dick und rund“, lacht Revierleiterin Sandra Sinn, „beißen der Mama spielerisch in die Pfoten und werden immer agiler“.

Seit fast zwei Wochen haben die Kleinen ihre Augen dauerhaft geöffnet und unternehmen im rückwertigen Bereich der Tiger-Anlage unter den Blicken von Mutter Dasha die ersten Gehversuche. „Das klappt immer besser“, so Sinn. Mittlerweile scheinen die Jungtiere auch schon genau zu wissen, dass aus ihnen einmal stattliche Tiger werden. Sinn: „Zwischendurch schauen sie uns aus der Ferne von ihrem Strohbett an und fauchen. Das ist schon sehr niedlich“.

Das Familienglück bei den Tigern beobachtet die Revierleiterin mit Ihren Kollegen mit ausreichendem Abstand und nur selten vor Ort. „Auch wenn Dasha entspannt ist und viel Ruhe ausstrahlt, hält sie die Umgebung genau im Auge – so wie es sich für eine gute Tigermutter gehört“, erzählt Sinn über ihren Schützling. Was Dasha aber nicht weiß: Auch wenn sie ihre Tierpfleger nicht sieht, so wird die Aufzucht dennoch aus der Ferne beobachtet. Kameras in der Wurfbox ermöglichen den Einblick in die Kinderstube.