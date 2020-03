Gefährdete Binturongs : Diese tollpatschigen Schleichkatzen leben jetzt im Duisburger Zoo

Duisburg Bär, Marder, Katze? So ganz weiß man erst nicht, wohin man die Binturongs einordnen soll. Zwei der seltenen Tiere sind nun in Duisburg zu sehen. Ihr Revier markieren sie mit einem speziellen Geruch – er soll nach Popcorn riechen.

Ein Gesicht wie eine Katze, ein Schwanz wie ein Affe und ein Körper wie ein kleiner Bär. Seit einigen Tagen kann man im Raubtierhaus im Zoo Duisburg zwei neue, skurril aussehende Bewohner beobachten. Aus dem englischen Zoo Hamerton reisten die beiden Java-Binturongs an den Kaiserberg. Diese Unterart des Binturongs wird derzeit deutschlandweit nur in Duisburg gehalten.

Meist verschlafen die überwiegend dämmerungs- und nachtaktiven Tiere den Tag. Dabei decken sie ihr Gesicht häufig mit dem buschigen Schwanz zu. In den frühen Morgen- und Abendstunden werden sie dann munter. Die auf den ersten Blick tollpatschig wirkenden Java-Binturongs sind überaus gute Kletterer. Mit den scharfen Krallen und dem für Säugetiere seltenen Greifschwanz sind sie gut an ein Leben in Bäumen angepasst. Hier finden sie auch ihre Nahrung. Vögel, kleine Säugetiere und Aas stehen auf dem Speiseplan der bis zu 20 kg schweren Schleichkatzen. Ihre Hauptnahrung besteht allerdings aus reifem Obst, besonders Feigen werden gerne gefressen.