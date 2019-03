Trauer im Zoo: Wombat-Weibchen Allinta überraschend gestorben

Pfleger fanden das nur sechs Jahre alte Tier tot in seinem Gehege. Nun soll die Todesursache geklärt werden.

(U.S.) Als 2015 die beiden Wombat-Weibchen Allinta und Tinsel aus dem australischen Zoo Healesville in den Duisburger Tierpark umzogen, ruhten auf ihnen die Hoffnungen, die beliebten Plumpbeutler wieder züchten zu können. In Tinsels Fall war das begründet. Sie brachte Ende 2017 das Jungtier Apari zur Welt und damit den ersten Wombat-Nachwuchs am Kaiserberg seit 40 Jahren. Bei Allinta hat sich die Hoffnung nun jäh zerschlagen. Völlig unerwartet ist das Tier, wie jetzt bekannt wurde, in der vergangenen Woche gestorben.