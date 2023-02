Traurige Nachricht vom Kaiserberg Warum der Duisburger Zoo jetzt keine Giraffen mehr hat

Kiringo habe in den vergangenen Monaten mit seiner Giraffenkuh Lindani in Duisburg gelebt. Lindani sollte nun aber nicht alleine im Giraffengehege am Kaiserberg bleiben. Bereits am Dienstag machte sich Lindani daher auf die Reise nach Baden-Württemberg: In der Wilhelma in Stuttgart ist die dortige kleine Gruppe im Huftierhaus nun zu dritt.