Dreifache Mama : Duisburger Zoo trauert um Gorilla-Dame Safiri

Duisburg Traurige Nachricht aus dem Duisburger Zoo: Wie der Tierpark am Montagabend auf seiner Facebook-Seite bekanntgab, ist Gorilla-Dame Safiri am Mittag verstorben.

Safiri lebte seit 2007 am Kaiserberg. Sie war die Chefin innerhalb der Gorillagruppe und das Lieblingsweibchen des Silberrückens Mapema. Kiburi, die erste Gorillanachzucht im Zoo Duisburg, war gleichzeitig auch das erste Kind von Safiri und wurde 2008 geboren. Sie lebt nun in Kolmarden. Es folgten Suwedi (2011, lebt nun in Longleat) und Muenda (2016), welche weiterhin in der Duisburger Gorillafamilie lebt.