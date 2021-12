Seltenes Video : Tierpfleger filmt Koala-Geburt im Duisburger Zoo

Duisburg Im Duisburger Zoo am Kaiserberg gibt es schon wieder Koala-Nachwuchs. Das Besondere: Dieses Mal ist es Revierleiter Mario Chindemi sogar gelungen, die Geburt zu filmen. Hier geht es zum faszinierenden Video.

Wie ein rosa Wurm krabbelt es selbstständig durch das graue Fell von Mutter Eora in Richtung Beutelöffnung. „Die Strecke von der Urogenitalöffnung des Weibchens bis zum schützenden Beutel ist mit rund sieben Zentimeter aus menschlicher Sicht nicht weit, für so einen Winzling ist es aber ein beschwerlicher Weg mit vielen Gefahren“, weiß Revierleiter und Koala-Kenner Mario Chindemi. Der Grund: Die Mutter kann ihrem Jungtier nicht helfen.

„Bei der Geburt verharren die Weibchen in einer Art Trance. Sie bewegen sich nicht, damit das Kleine den Weg in den Beutel finden kann“, erklärt Chindemi.

Im schützenden Beutel angekommen, sucht sich das blinde und taube Jungtier mit Hilfe der Nase eine der zwei Zitzen aus, krabbelt an diese heran und saugt sich fest. In genau diesem Moment schießt die Mutter Milch in die Zitze, die daraufhin im Mund des Mini-Koalas stark anschwillt. „Das Prinzip funktioniert wie bei einem Druckknopf – so wird das Kleine fest an der Zitze gehalten“, veranschaulicht der Koala-Pfleger.