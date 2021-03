Nach langen Warteschlangen : Zoo Duisburg stellt komplett auf Online-Ticketverkauf um

Duisburg Nachdem es am ersten Wochenende nach der Wiedereröffnung zu teils endlos langen Warteschlangen gekommen war, stellt der Zoo Duisburg nun sein System um. Wie Besucher nun an Tickets kommen.

Um Wartezeiten am Einlass zu reduzieren hat der Zoo Duisburg in den vergangenen Tagen nach eigenen Angaben intensiv an der Umsetzung eines Online-Shops gearbeitet. Dieser wird am Sonntagabend freigeschaltet und ist dann über die Homepage des Zoo Duisburg unter www.zoo-duisburg.de abrufbar.