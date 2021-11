Viertes Jungtier in 18 Monaten : So süß ist das Koala-Baby im Duisburger Zoo

Duisburg Noch etwas verträumt wagt der kleine Koala den Blick aus dem schützenden Beutel seiner Mutter Gooni. Es ist bereits das vierte Jungtier, welches in den vergangenen Monaten im Zoo Duisburg geboren wurde. Wir verraten, wie es den Knirpsen geht.

Seit 1994 ist der Zoo Duisburg das Ziel für Koala-Freunde. Was vor über 27 Jahren begann, hat sich mittlerweile zu einer wahren Erfolgsgeschichte entwickelt: Denn regelmäßig wachsen am Kaiserberg kleine Koalas auf und verzaubern Zoo-Team wie Besucher gleichermaßen. Und auch nun blinzelt wieder ein kleines Koalakind aus dem schützenden Beutel seiner Mutter. Doch was mittlerweile so selbstverständlich wirkt, ist zoologisch noch immer eine Seltenheit. Denn jedes Jahr werden in den europäischen Zoos nur wenige Jungtiere geboren.